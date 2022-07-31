Kavgaya müdahale eden polis memuru balkondan düştü
İzmir'de iki kardeş arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken iki metre yükseklikteki balkondan beton zemine düşen polis memuru Murat Güneş yaralandı.
Olay, saat 00.00 sıralarında Bayraklı ilçesinde meydana geldi. İki kardeş arasında kavga olduğu ihbarını alan polis ekipleri, apartmana girerek kavgaya müdahale etmek istedi.
Polis memuru Murat Güneş, iki kardeş arasındaki arbedeyi ayırmaya çalışırken iki metre yükseklikteki balkondan beton zemine düştü. Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 28 yaşındaki Murat Güneş, Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güneş’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. (DHA)