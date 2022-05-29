Kavgayı ayıran amcasını tornavidayla öldürdü

Bursa'da yeğenleri Mustafa Tolar ile Ahmet ve kardeşi Fatih Tolar'ın kavgasını ayırmaya çalışan Erol Tolar göğsüne tornavida saplanması sonrası öldü.

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Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Erol Tolar, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan Ahmet ve Fatih Tolar kardeşler ile kuzenleri olan Mustafa Tolar’ı barıştırmak üzere pazar alanına çağırdı. Tarafları bir araya getiren Erol Tolar, konuşarak sorunu halletmelerini istedi. Bir araya gelen kuzenlerin tartışması kavgaya dönüştü.

Kavganın büyümesi üzerine Erol Tolar, yeğenlerini ayırmaya çalıştı. Bu sırada Mustafa Tolar’ın belinden çıkartarak savurduğu tornavida amcası Erol Tolar’ın göğsüne saplandı. Erol Tolar kanlar içinde yere yığılırken, Fatih ve Ahmet Tolar’ı da tornavida ile yaralayan Mustafa Tolar olay yerinden kaçtı.

Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Erol Tolar (40) ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı Mustafa Tolar olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.