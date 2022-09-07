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Kayaların altında kalan işçi AFAD tarafından kurtarıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, restorasyon çalışmaları sırasında üzerine kaya düşen işçi, AFAD ekibi tarafından kurtarıldı.

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Kayaların altında kalan işçi AFAD tarafından kurtarıldı

Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesi Fatih Paşa Mahallesi’nde, restorasyon çalışmasının sürdüğü alanda meydana geldi. İşçinin üzerine, 2 katlı iskeleden kaya düştü.

Kayanın altında sıkışan ismi öğrenilmeyen işçi, kurtarılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen AFAD ekibi, işçiyi sıkıştığı yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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