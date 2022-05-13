Kayalıklara düşürdüğü kulaklığı almaya çalışırken sıkıştı

İstanbul Kadıköy sahilinde denize karşı oturan Güven Moğul kayaların arasına düşürdüğü cep telefonu kulaklığını almaya çalışırken sıkışarak mahsur kaldı. 21 yaşındaki genç 3.5 saatte kurtarıldı.

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Olay saat 22.15 sıralarında Kadıköy-Moda sahilinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Güven Moğul isimli bir kişi oturduğu kayalıklarda cep telefonunu kulaklığını düşürdü.

Düşen kulaklığı almaya çalışan Moğul, kayalıkların arasına baş aşağı vaziyette sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede sahile gelen itfaiye ekipleri kesici alet kullanarak kayaları ayırmaya çalıştı.

Zamanla yarışan ekiplere olay yerine gelen vinç ve iş makinesi de katıldı. Önce iş makinesi tarafından tonlarca ağırlığındaki kayalar azaltılırken ardından olay yerine getirilen vinç aracı ile sıkışan adamın etrafındaki kayalar halat yardımıyla kaldırıldı. Kayalara baş aşağı vaziyette sıkışan Güven Moğul’u kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı.

Ekiplerin yaklaşık 3.5 saat süren çalışmalarının ardından kayalıklara sıkışan Güven Moğul mahsur kaldığı yerden yaralı halde çıkarılarak sağlık ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.