Kayalıklardan düşen İngiliz kadın kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklardan aşağıya düşerek sağ ayağını kıran İngiliz genç kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi Darboğaz Mevkiinde 29 Haziran'da 22 yaşındaki İngiliz vatandaşı A.K.A. yürüyüş esnasında ayağının taşa takılması sonucu kayalıklardan aşağıya yuvarlandı. Yürüyemez durumda olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sevk edilen JAK timi şahsa ulaşarak ayağının kırıldığını tespit etti.
İlk müdahalenin ardından kaza mahallinden taşınarak Gemiler Koyu Mevkiinde 112 ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan kazazedenin hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı.