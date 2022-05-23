Kayıp çiftçiyi, arama çalışmalarına katılan arkadaşı öldürmüş

Aksaray'da yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Murathan Bilgiçin (29), arama çalışmalarına katılan arkadaşı Sebrail Atmaca (32) tarafından öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Atmaca, suçunu itiraf etti.

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Ortaköy ilçesi Bozkır köyünde oturan çiftçi Murathan Bilgiç, dün öğle saatlerinde yakınlarına arkadaşı Sebrail Atmaca ile görüşmeye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Geç saatlere kadar Bilgiçten haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Kayıp ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri köy kırsalında arama çalışması başlattı. Çalışlara köylüler de destek verdi. Jandarma, çalışmalar sırasında Sebrail Atmaca sürekli ağlayınca, şüphe üzerine gözaltına aldı. Ekipler Atmacanın traktöründe yaptığı incelemede kan lekelerine rastladı.

Ortaköy İlçe jandarma Komutanlığında sorguya alınan Sebrail Atmaca, Murathan Bilgiç ile aralarında 40 bin liralık para meselesi nedeniyle tartışma yaşandığını söyledi. Atmaca, Bilgiç’i tabancayla 3 el ateş ederek öldürüp, traktörünün arkasına bağlı kepçeyle kazdığı çukura gömdüğünü itiraf etti. Atmacanın gösterdiği yerde kazı yapan ekipler, Murathan Bilgiçin cesedine ulaştı. Bilgiçin cesedi otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. (DHA)

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