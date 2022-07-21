Kayıp hemşire 41 gündür aranıyor

Siirt'in Pervari ilçesinde 41 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

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Siirt’in Pervari ilçesi Beğendik beldesi yakınlarında 41 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı’na düşen hemşire Halime Timurtaş’ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş’in bulunması için aramalar sürüyor.

Akıntıya kapılan Güneş’in bulunması için çalışmalar, Müküs Köprüsü’nden Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) bölgesine kadar yaklaşık 30 kilometrelik bölgede yürütülüyor. Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Van Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile Siirt jandarması, UMKE ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip, su altı ve üstünde arama çalışmalarına devam ediyor.

Dalgıçlar, Güneş’e ulaşmak için çayın Çetin Barajı Gölü ile birleşme noktasında su altında kalan ağaç diplerine dalış yapıyor. (İHA)

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