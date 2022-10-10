Kayıp köpeği ‘Latte’ için 5 bin lira ödül koydu

Denizli'de, kafe işletmecisi Şeref Acar'ın sahiplendiği 5 aylık köpeği Latte kayboldu. Acar, tüm aramalara rağmen bulamadığı ve 'ailemizin bir parçası oldu' dediği köpeğini bulana 5 bin lira para ödülü vereceğini söyledi.

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Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi Eflatun Sokak’ta kafe işleten Şeref Acar’ın (52) Kopay cinsi, Latte isimli köpeği, 18 Eylül’de kayboldu.

Acar, köpeğini gidebileceği yerlerde aramasına rağmen bulamadı. Bunun üzerine sosyal medya üzerinden yardım isteyen Acar, yine sonuç elde edemedi.

Köpeğini bulana 5 bin lira para ödülü vereceğini belirten Şeref Acar, “Latte’yi 5 ay önce yolda bulup, sahiplendim. Köpeğime kafede bakıyordum. Yavru 5 aylıktı, özellikle çocukları çok severdi, onlarla oynardı. Eşim ve çocuklarım da onu çok severdi, ailemizin bir parçası oldu ancak bir anda kayboldu. Aramadığımız yer kalmadı. Çalındığını düşünüyoruz” dedi. (DHA)

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