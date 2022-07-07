Kaymakamın ‘doğum günü’ haberini yapan gazeteciye para cezasına basın cemiyetinden tepki

Tunceli’nin AKP’li Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız'ın ilçe Kaymakamı Önder Koç’a doğum günü pastası alarak kaymakamlık makamında doğum gününü kutlamasını haberleştiren gazeteci Serkan Gürtürk’e, Koç’un şikayeti üzerine 10 bin 31 lira idari para cezası geldi. Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti kararı kınarken Çemişgezek kaymakamı Önder Koç’a tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli'nin AKP'li Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, ilçe kaymakamı Önder Koç'un doğum gününe özel pasta yaparak kaymakamlık makamında kutlama yaptı.

Elazığ’da Haber Ayrıntı Gazetesi imtiyaz sahibi Serkan Gürtürk’ün kaymakamlık makamında doğum günü kutlamasını haberleştirdi. Haber sonrasında ifadeye çağrılan Gürtürk'e kaymakamın şikayeti üzerine Çemişgezek Başsavcılığı tarafından 10 bin 31 lira idari para cezası kesilmişti.

Karara tepki gösteren Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Mehmet Nafiz Koca, “İdari para cezasının değerli meslektaşımız nezdinde bütün gazetecilere parmak sallamak olduğunu ifade ederek bir gazeteciye parmak sallamanın bir mülki amire yakışmadı” diye kaydetti.

“GAZETECİYİ CEZALARLA SUSTURMAYA ÇALIŞIYOR”

Gazeteci Serkan Gürtürk'e verilen para cezasının susturmak amacıyla yapıldığını belirten Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Sayın Kaymakamın kendi makam odasında üstelik de mesai saatleri içerisinde pastalı meşrubatlı kutlamalara müsaade ederek makamın ciddiyetine yaraşmayan davranışlar sergilediği yetmezmiş gibi kutlama fotoğraflarını da dijital ortamlarda paylaşması nasıl ki bir kabahat ve resmi kurum ciddiyetiyle bağdaşmayan bir durumsa, haber değeri olan bu kutlamayı haberleştiren meslektaşımıza idari para cezası verdirmesi de ayrı bir kabahattir.

*Gazeteci kamunun gözü kulağı ve sesidir. Sayın Kaymakam yapmış olduğu kabahati gizlemek için bir gazeteciyi cezalarla susturmaya çalışması kamunun haber alma özgürlüğüne de getirilen bir kısıtlamadır.

*Yapılan bir haberde yanlışlık, eksiklik, kasıt veya başka bir şekilde düzeltilmesi gereken bir durum varsa bunun yolu amatörce refkleksler geliştirip gazetecileri cezalandırmak değil, düzeltilmesi için ilgili gazeteye doğru şeklinin yazılı olarak iletilmesi veya tekzip metni gönderilmesiyle olur.

*Bu bile Sayın kaymakamın konunun işleyişini bilmediği gibi emri altında çalışan kadrolarının da resmi prosedürlerin nasıl işlediğinden bihaber olduklarının en bariz göstergesidir.

“KAYMAKAM BU YANLIŞTAN GERİ DÖNMELİDİR”

Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca, şunları söyledi;

*Sayın Kaymakam kendisine teslim edilen makam odasını kutlama mekanlarına çevirip bu anları da dijital ortamlarda ölümsüzleştirme eylemini işlediğinden dolayı özelde Çemişgezek'lilerden genelde ise tüm Türk kamuoyundan özür dilemesi gerekirken konuyu haberleştiren meslektaşımızın cezalandırılmasını sağlayarak diğer gazetecilere aba altından sopa göstermesi en hafif tabirle Sayın Kaymakamın bulunduğu makamı amatörce yönetmesi demektir ki bu asla ve asla kabul edilemez.

*Aynı zamanda Elazığ Basın ve Medya Cemiyetinin kurucu ikinci başkanlığını da yapmış olan meslektaşımız Serkan Gürtürk'e verilen bu cezanın Elazığ basınının tümüne verilmiş olduğunu kabul etmemiz istenmiyorsa Sayın Kaymakam değerli meslektaşımıza karşı yapılan yanlışlıktan geri dönmelidir.

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