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Kayseri’de 30 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan kadın yakalanınca gözyaşı döktü

Kayseri'de, iki farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 30 yıl 7 ay hapis cezası bulunan D.G. isimli kadın, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürülen D.G., gözyaşı döktü.

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Kayseri’de 30 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan kadın yakalanınca gözyaşı döktü

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ‘hırsızlık’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 30 yıl 7 ay hapis cezası bulunan D.G. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada D.G.’nin Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesindeki adreste saklandığı belirlendi. D.G., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürülürken gözyaşı döktü. (DHA)

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