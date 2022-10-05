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Kayseri’de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

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Kayseri’de firari hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği; hakkında hırsızlık, uyuşturucu ticareti, güveni kötüye kullanma, mala zarar verme ve suç eşyasının satın alınması suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan A.K’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda A.K. kovalamaca sonucu yakalandı. Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. (AA)

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