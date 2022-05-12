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Kayseri’de ‘uyuşturucu’ operasyonu: 32 gözaltı

Kayseri'de narkotik polisinin 8 farklı adrese düzenlediği operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma: 15:32 - 12 Mayıs 2022 Güncellenme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 adrese yönelik operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı baskınlarda 32 şüpheli, gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda 94,63 gram metamfetamin, 17,12 gram bonzai, 1 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan rulo folyo ele geçirildi.

Şüphelilerden 26’sına ‘uyuşturucu madde kullanma’, 6’sına da ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan işlem yapıldı. (DHA)

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