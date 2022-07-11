Kaza sonrası araçlardan savrulan parçalarla oynayan miniğe polis şefkati

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan ve hiçbir şeyden habersiz araçlardan savrulan parçalarla oyun oynayan 2 yaşlarındaki bir kız çocuğuna eşlik eden polis memuru objektiflere takıldı.

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Bayram için İstanbul'dan Uşak’a doğru yola çıkan O.D., Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi mevkiinde meydana gelen maddi hasarlı kazayı görerek yavaşladı. Bu esnada arkadan gelmekte olan M.S. duramayarak O.D.’nin aracına arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobillerde bulunan sürücü O.D.'nin eşi B.D. ile 6 yaşındaki çocukları A.D. ve diğer araç sürücüsü M.S., eşi S.S. ve çocukları Ö.Y.S. ile A.H.S. olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

KAZAZEDE MİNİĞE POLİS ŞEVKATİ

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu esnada kazada yara almayan annesi ve iki kardeşi yaralanan 2 yaşlarındaki çocuğun hiçbir şeyden habersiz şekilde yol kenarına oturarak araçlardan savrulan parçalarla oynaması dikakt çekti. Bu esnada polisin memurunun da küçük kıza eşlik ederek sevgi göstermesi objektiflere takıldı. (İHA)

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