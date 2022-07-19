Kaza yapan sürücüler birbirine girdi
İstanbul Bayrampaşa'da yaşanan trafik kazasının ardından sürücüler arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.
Yıldırım Mahallesi Piri Reis Sokak'ta akşam saatlerinde ara sokaktan çıkan motosiklet ile seyir halinde olan otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üstünde bulunan 2 kişi yere düştü.
Motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken araçlarda maddi hasar oluştu. Otomobil sürücüsünün aracından inmesiyle motosikletli kurye ile aralarında sözlü tartışma yaşandı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücüler sokak ortasında tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. (İHA)