Kazada yaralanan avukat Hüsna, kurtarılamadı
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kullandığı otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan Avukat Hüsna Turhan (28), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kelkit ilçesi Kılıçtaşı Köyü yakınlarında Gümüşhane Barosu avukatlarından Hüsna Turhan’ın yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybettiği otomobili, takla atıp yol kenarındaki ağaçlık alana girdi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, otomobilde sıkışan Turhan’ı çıkarıp ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Buradan da Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edilen Turhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Gümüşhane Baro Başkanı Avukat Metin Aslan, yaşamını yitiren meslektaşları için taziye mesajı yayınlandı. Hüsna Turhanın cenazesinin Kelkit ilçesinde toprağa verileceği belirtildi. (DHA)