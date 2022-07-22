Kazara kendini vurduğu iddia edilen Elif yaşamını yitirdi

Erzurum'da arkadaşları ile gittiği arazide av tüfeği ile atış yapmak isterken kazara kendisini vurduğu iddia edilen araştırma görevlisi Dr. Elif Gölveren (35), yaşamını yitirdi.

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Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, İstatistik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Elif Gölveren ile dün akşam arkadaşları M.G.U. ve A.U., bir kafede oturduktan sonra av tüfeği ile atış yapmak için Yakutiye ilçesinde boş bir araziye gitti.

Burada iddiaya göre kazara kendini göğsünden vuran Gölveren, ağır yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan Gölveren, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gölveren’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili M.G.U. ve A.U.’nun ifadesine başvuran polis, soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)

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