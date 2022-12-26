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Keçi avlayan iki kişiye 505 bin TL ceza

Malatya'nın Yeşilyurt ve Darende ilçelerinde, dağ keçisi avlayan iki kişiye toplam 505 bin 810 lira ceza uygulandı.

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Keçi avlayan iki kişiye 505 bin TL ceza

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cafana Mahallesi’nde kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Olay yerinde 1 dağ keçisinin vurulduğunu tespit eden ekipler, kaçak avlanan şüpheliye 251 bin 608 lira ceza kesti.
Darende ilçesine bağlı Akbaba Mahallesi’nde ise ekiplerce yapılan kontrolde bir aracın bagaj kısmında 1 dağ keçisi parçalanmış halde bulundu.
Dağ keçisini vurduğu tespit edilen zanlıya, 254 bin 202 lira idari para cezası uygulandı. AA

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