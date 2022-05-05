Keçiye saldırarak öldüren pitbull muhafaza altına alındı

Kartal'da sahibinin bahçesinde beslediği keçi bir pitbull'un saldırısı sonucu öldü. Köpek muhafaza altına alınırken, şikayet üzerine polis ekipleri köpeğin sahibi C.U. (29) hakkında adli işlem başlattı.

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Olay, 2 Mayıs Pazartesi günü Yakacık Çarsı Mahallesi, Gülden Caddesi üzerinde meydana geldi. C.T., bahçesinde beslediği keçisini kanlar içinde buldu. Keçisinin bir köpek tarafından saldırıya uğradığını öğrenen C.T., polise giderek şikayetçi oldu.

Polis, ihbar üzerine keçiye saldırarak ölümüne neden olan köpeğin, aynı mahallede oturan C.U.’ya ait pitbull olduğunu tespit etti. C.U.’ya ait eve baskın yapan ekipler, köpeği muhafaza altına alırken sahibini ise gözaltına aldı. Köpek, Kartal Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapılarak, adliyeye sevk edilen köpeğin sahibi C.U. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

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