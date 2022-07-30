Kene ısırması sonucu bir ölüm daha

Sivas’ta kene ısırması sonucu gelişen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü nedeniyle bir kişi daha vefat etti.

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Sivas'ta kene ısırması sonucu ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsünün neden olduğu ölümler bitmek bilmiyor. Son olarak, Sivas'ın Hafik ilçesi Çınarlı köyünde ikamet eden 62 yaşındaki R.Z.Ç, geçtiğimiz hafta vücuduna yapışan kene çıkartıldıktan sonra yüksek ateş şikayeti ile hastaneye başvurdu.

Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan hasta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. R.Z.Ç bugün öğle saatlerinde vefat etti. (İHA)

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