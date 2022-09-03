Kıbrıs diye Antalya açıklarına bırakılan göçmenler kıyıya çıkınca yakalandı

Antalya'da kaçak göçmenleri taşıyan tekne kaptanının Kıbrıs'a geldiklerini belirterek Gazipaşa ilçesi kıyılarına bıraktığı Suriye uyruklu 15 kişi şambrelle yüzerek kıyıya ulaştıktan sonra polis tarafından yakalandı.

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Gazipaşa Pazarcı Mahallesi Selinus Sahili’nde bu sabah 05.00 sıralarında bir grubun şambrelle yüzerek sahile ulaşmaya çalıştığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yüzerek kıyıya ulaşmaya çalışan kişiyi fark etti. Bu kişi, polis tarafından sahile çıkarıldı. Polise, beraberindeki 14 kişiyle Kıbrıs’a gitmek için yola çıktıklarını, kaptanın Kıbrıs kıyılarına geldiklerini belirterek kendilerine şambrel verdiğini ve 2 saat denizde kaldığını belirten Suriye uyruklu kaçak göçmen, hastaneye kaldırıldı.

Polis sahilde yaptığı aramada şambreller belirledi. Sahil Güvenlik ekipleri denizde, polis de ilçede göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler 14 göçmeni Pazarcı Mahallesi Karadağ mevkisinde yakaladı. Suriyeli kaçak göçmenler, sağlık kontrolü için hastaneye ardından da İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (DHA)

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