Kick boks sporcusunu bıçakla öldüren sanık: Arkadaşıma ‘hoo’ diye bağırdım, üzerine alındı

Kayseri'de, 'yan bakma' kavgasında kick boks sporcusu Muhammed Mustafa Kulacı'yı (18) bıçaklayıp öldüren Yunus Emre A. (16) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesi yer alan Yunus Emre A., "Arkadaşıma 'hoo' diye bağırdım. Muhammed de üzerine alındı. Aramızda tartışma çıktı. Bana yumruk attı. Ben de bıçakla ona vurdum" dedi.

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Olay, 3 Ocak’ta saat 15.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Nil Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen kick boks sporcusu Mustafa Muhammed Kulacı ile Yunus Emre A. arasında ‘yan bakma’ nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Yunus Emre A., cebinden çıkardığı bıçakla Kulacı’yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Kulacı’yı özel bir hastaneye kaldırdı.

Tedaviye alınan Kulacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Yunus Emre A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame sonrası sanık Yunus Emre A. hakkında, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede ifadesine de yer verilen Yunus Emre A., “Arkadaşıma ‘hoo’ diye bağırdım. Muhammed Mustafa da oradan geçerken üzerine alındı. Aramızda tartışma çıktı. Bana yumruk attı. Ben de bıçakla vurdum” dedi. Sanık Yunus Emre A., ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak. (DHA)