Abone Ol

Kırıkkale’de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale'de, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kırıkkale’de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, Yenimahalle Mahallesi Sakarya Caddesi’nde meydana geldi. F.G.  yönetimindeki otomobil ile H.D.’nin kullandığı plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan F.G.’nin aracı, takla attı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerdeki Y.D. ve T.D. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan H.D.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı ise caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA)

Viraja hızlı giren otomobil 80 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü İlginizi Çekebilir Viraja hızlı giren otomobil 80 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster