Abone Ol

Kırklareli’nde tefecilik operasyonunda 5 kişi yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kırklareli’nde tefecilik operasyonunda 5 kişi yakalandı

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, belirlenen 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, senet, alacakların yazılı olduğu defterler, 2 ruhsatsız tabanca, tüfek ve 343 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. (AA)

Mersin'de tefecilik operasyonu: 4 gözaltı İlginizi Çekebilir Mersin'de tefecilik operasyonu: 4 gözaltı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster