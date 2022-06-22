Kırmızıda duran kamyona çarptılar, yaralı arkadaşlarını bırakıp vatandaşlara saldırdılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kırmızı ışıkta duran kamyona çarpan minibüsteki üç inşaat ustası yaralandı. Yaralılardan biri arkadaşını bırakıp yardım etmeye çalışanlara ve basın mensuplarına saldırarak tepki gösterdi.

Yaşar ANTER

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Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki Rıza Anter Caddesi'nde dün gece yarısı meydana gelen kazada kırmızı ışıkta durmakta olan M.S.'nin kullandığı kamyona arkadan çarpan Y.B. yönetimindeki minibüs hurda haline geldi.

Kamyona arkadan çarpmanın etkisi ile minibüste bulunan üç kişi yaralandı. Yaralılardan biri minibüsün içinde hareket edemez hale gelirken, kafasını ön cama çarpan bir yaralı ve sürücü ise ambulansın gelmesini ayakta bekledi.

YARALI ARKADAŞLARINI BIRAKIP BASIN MENSUPLARINA SALDIRDILAR

Kaza anında yaralan bazılarının arkadaşlarını yardım etmeyi bırakıp olayı görüntüleyen ve kazanın fotoğrafını çeken vatandaşlarla bazı basın mensuplarına saldırdıkları görüldü.

Vatandaşlar ise yaralı arkadaşını bırakıp basına tepki gösteren yaralıya “Hem kamyona arkadan çarpmışsınız hem de olayı görüntüleyen basın mensuplarına ve vatandaşlarına tepki gösteriyorsunuz, kırmızıda geçmeye çalışıyorsunuz burada yaya da olabilirdi” diyerek tepki gösterdi.

KAVGAYI SİVİL TRAFİK POLİSİ ÖNLEDİ

Kavgayı tesadüfen bölgede bulunan sivil trafik polisi önledi. Olay yerine gelen ambulans ile yaralılar Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kamyon şoförü M.S. “Ben kavşağa yakın yerdeki trafik lambaları kırmızı yanında durdum, beklerken arkamdan gelen minibüs hızla bana çarptı, hemen sağlık ekipleri ve polise haber verdim” diye konuştu. Kaza yerinde hurda haline gelen minibüs çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.