Kıskançlık kavgası cinayetle biti

İzmir'in Dikili'de sekreterinden kıskandığı Şaban Yılmaz’la V.Y. arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu sırada oğlu V.Y.'nin bıçaklandığını gören baba R.Y. ise Yılmaz’ı silahla vurarak öldürdü. Menemen İlçesinde ise Şahin Kılıç, aralarında husumet bulunan Ö.E. tarafından vurularak öldürüldü. İki ayrı cinayetin zanlıları tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İlk olay Dikili’deki olay 22 Haziran akşamı saat 22.00 sıralarında Çandarlı Mahallesi Sahil Plaj Caddesi Kumsalında meydana geldi. İddiaya göre, yanında çalıştırdığı sekreterini Şaban Yılmaz'dan (38) kıskanan ve bu konudan dolayı aralarında husumet oluşan ikili arasında sahilde sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Yılmaz, V.Y.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. V.Y., kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerine gelen yaralı şahsın babası R.Y., de oğlunu bıçaklayan Şaban Yılmaz'a tabanca ile ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

BABA OĞUL TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan baba-oğul kısa sürede suç aleti tabanca ile yakalandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı V.Y., Bergama Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, gözaltına alınan babası da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Tedavisi sonrası taburcu olan V.Y. ile babası R.Y. dün gece sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olayla ilgili V.Y. ilye R.Y.’nin yakını olduğu öğrenilen 1 kişinin daha Manisa’nın Turgutlu ilçesinde gözaltına alındığı belirtildi.

2019’DAKİ KAVGA CİNAYETLE BİTTİ

Menemen ilçesinde ise 22 Haziran günü Asarlık Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir pastanenin önünde akşam saatlerinde başka bir kavga nedeniyle yaralı olduğu için tekerlekli sandalye üzerinde bulunan Şahin Kılıç (33), ardı ardına silahla açılan ateş sonucu yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, baş ve göğüs bölgesinden yaralanan Şahin Kılıç'a olay yerinde ilk müdahalesini yaparak Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kılıç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırgan Ö.E.’nin (22) Gölcük Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığı bilgisini alan polis, operasyon düzenledi. Şüpheli, binanın çatı katı kısmında saklanırken ekipler tarafından yakalandı.

Kaldırıldığı hastanede ölen ve 7 suç kaydı bulunan Şahin Kılıç ile yine cinayet şüphelisi olarak yakalanan, 4 suç kaydı bulunan Ö.E.'nin arasında, 2019 yılında da bir anlaşmazlık nedeniyle silahlı kavga çıktığı, birbirlerini yaraladıkları öğrenildi. Cinayet zanlısı Ö.E., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Apart cinayetinin sanıklarına ceza yağdı