Kız kavgasında Hayri’yi öldüren sanığa 18 yıl hapis

Kayseri'de sokakta kız meselesinden çıkan kavgada Hayri Kara'yı bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Samet Göker, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, geçen yıl 23 Ekim’de, Melikgazi ilçesi Gesi Mahallesi Mehmet Yazar Caddesi’nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Samet Göker ile Hayri Kara arasında, iddiaya göre, kız meselesinden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Göker, cebinden çıkardığı bıçakla Hayri Kara’yı öldürdü. Gözaltına alınan Samet Göker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayri Kara’nın cenazesi ise Bünyan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

‘BENİ ÖLDÜRECEK, DÜŞÜNCESİYLE VURDUM’

Samet Göker hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Göker ile avukatı Emre Ayan ve şikayetçi Kara ailesi katıldı.

DURUŞMA ÖNCESİ ARBEDE YAŞANDI

Dava başlamadan önce mahkeme koridorunda taraflar arasında kavga çıktı. Adliyede görevli polis memurları tarafları ayırırken, duruşma kavganın sona ermesi ile başladı. Savunmasında, önceki ifadelerini tekrar eden ve Hayri Kara ile aralarında husumet olduğunu, olay günü kendisini darbettiğini öne süren Göker, “Daha önce beni darbedip, hakaret etmişti. Olay günü de elini beline atmıştı. Bir an silah ya da bıçak çıkararak beni öldürecek, düşüncesiyle üzerimdeki meyve bıçağına benzer bir bıçak ile birkaç kez vurdum. Olayın şokuna girdim ardından bıçağı kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum. Yukarıdan da 2 kişi geliyordu. Hayri’nin arkadaşları zannettiğim için korkarak kaçtım. Babamın yanına gidip olayı anlattım ve polise gidip teslim oldum. Çok pişmanım” diye savunma yaptı.

Mahkeme heyeti sanık Samet Göker’i, ‘kasten adam öldürme’ suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanık hakkında ‘tahrik’ indirimi uygulayarak cezasını 18 yıla düşürdü. Mahkeme, olayın oluş şekli ve maktülde 21 bıçak darbesi olduğu gerekçesiyle sanık hakkında ‘iyi hal’ indirimi uygulamadı. Karar sonrası ölen Hayri Kara’nın yakınları sanık Göker’e tepki gösterdi. (DHA)

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