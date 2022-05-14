Kızlarına cinsel istismarla suçlanan baba tutuklandı!

Düzce'de, 3,5 ve 5 yaşlarında 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan baba S.M. tutuklandı. S.M.'nin daha önce de engelli erkek kardeşine cinsel istismarda bulunması nedeniyle tutuklandığı öğrenildi.

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Olay, Düzce’nin Körpeşler Mahallesinde meydana geldi. Babaannelerinin doktora götürdüğü biri 3,5 diğeri 5 yaşında iki kız kardeşten 5 yaşında olanı, “Babam bizi acıtıyor” dedi. Durumdan şüphelenen doktor, polise haber verdi.

İki çocuk adli tıp kurumuna götürüldü. Çocukların cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Çocuklar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Gözaltına alınan S.M. ise dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

S.M.’nin daha önce engelli erkek kardeşine de cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı ve bu sırada eşinin kendisini terk ettiği, mahkeme kararıyla iki küçük çocuğun velayetinin babaya verildiği öğrenildi. (DHA)

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