Kızlarının sınava gireceği okula bakmaya gitmişlerdi, eve döndüklerinde şoke oldular

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanağın ardından 4 kişilik ailenin yaşadığı evi kanalizasyon suları bastı. Üniversite sınavına hazırlanan kızlarının sınava gireceği okula bakmak için evden çıkan Beyhan ve Bülent Karaoğlu çifti ise eve döndüklerinde neye uğradıklarını şaşırdı. Beyhan Karaoğlu, "Eşyalar çok zarar gördü. Üçüncü kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz" dedi.

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Kocaeli’de sağanağın etkisiyle Tüysüzler Mahallesi Doğukan Sokak’ta Karaoğlu ailesinin yaşadığı evi kanalizasyon suyu bastı. 18 Haziran’da üniversite sınavına girecek olan çocuklarının, sınava gireceği okula bakmak için evden çıkan Beyhan ve Bülent Karaoğlu çifti, eve geldiklerinde kötü sürprizle karşılaştı.

Tuvalet ve banyodan eve dolan kanalizasyon suyu, eşyaları da kullanılamaz hale getirdi. Komşularının yardımıyla evi temizleyen Karaoğlu çifti, üçüncü kez aynı sıkıntıyı yaşadıklarını belirtti.

“ÇOCUĞUMUN 1 HAFTA SONRA SINAVI VAR, ÇOK ÜZÜLDÜ”

Kızının 1 hafta sonra üniversite sınavına gireceğini söyleyen Beyhan Karaoğlu,

“Çocuğumuzun sınav yerine bakmaya gitmiştik. Geldiğimizde kapıyı açtığımız gibi selle karşılaştık. Sağ olsunlar komşularımızın yardımıyla evi temizledik. Eşyalar çok zarar gördü.

Üçüncü kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Son 3 yıldır her yıl bunu yaşadık. Ondan önce böyle bir durum yoktu. Daha önce yetkili mercilerden yardım istedik. Geldiklerinde fotoğraf, video gösterdik, evin durumunu gösterdik. ‘Tamam abla, yaparız, ederiz' diyorlar. Sonra bakıyoruz yine aynı.

Her seferinde maddi hasarı da kendimiz karşıladık. Biri liseye biri üniversiteye giden 2 çocuğumuz var, bize de yazık. Yardımcı olurlarsa çok sevinirim.

Çocuklar çok üzülüyor duruma. Çocuğumun 1 hafta sonra sınavı var mesela. Çok ağlıyor, çok üzülüyor. Ben de bir anne olduğum için çok üzülüyorum onun durumuna” dedi.

“TUVALET VE BANYODAN GİREN SU BÜTÜN EVİ BASIYOR”

Son 3 yıldır aynı sıkıntıyı yaşadıklarını ifade eden Bülent Karaoğlu ise

“1990'dan beri buradayım. Daha önce olmuyordu, son 3 yıldır evimi su basıyor. Hem maddi hem manevi olarak çok sıkıntıdayız. Çok mağduruz. Tuvalet ve banyodan giren su bütün evi basıyor.

Maddi hasarı da bir kenara bıraktım, benim 2 tane çocuğum var. Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi kalacak yer sorunumuz da var. Gereken bütün mercilere başvurduk. Sağ olsunlar geldiler. Sıkıntıları kendileri de gördüler.

Ben 2-3 kez bu evi komple değiştirdim. Daha önce ekipler geldiğinde boru hattını değiştirmeye kalktık. Fakat maalesef tekrar aynı sıkıntılarla karşılaştık. Gereken mercilere başvurdum, muhtemelen pazartesi günü heyet gelip rapor tutacak” diye konuştu. (İHA)

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