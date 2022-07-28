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Kocaeli’de fabrikanın kazan dairesinde patlama: 11 işçi yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir galvaniz fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlama neticesinde 11 personel yaralandı.

Yayınlanma: 07:19 - 28 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Olay, Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir galvaniz fabrikasında yaşandı.

İşçilerin çalıştığı esnada kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlama sesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık olduğu tespit edilen 6 yaralı, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

5 yaralı ise kendi imkanlarıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'nde gördükleri tedavinin ardından taburcu oldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

 

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