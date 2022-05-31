Kocaeli’de ‘helikopter düştü’ ihbarı asılsız çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde helikopter düştüğü yönündeki ihbar üzerine AFAD, jandarma, itfaiye ve jandarma ekipleri harekete geçti. Belirtilen bölgede yapılan aramalarda herhangi olumsuz durumla karşılaşılmadı.

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Akşam saatlerinde, Körfez ilçesi Belen mevkisinde havada bir ışık süzmesi görenler helikopter düştüğünü iddia ederek, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Bölgede yapılan aramalara rağmen herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı. Sosyal medyada paylaşın görüntülerde havada bir ışık görüldüğü, ancak ne olduğu anlaşılamadı. Ekiplerin arama çalışmaları bazı noktalarda devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, havaalanlarından herhangi bir hava aracının düştüğüne dair bilgi de gelmedi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

Helikopter düştüğü yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçen AFAD ve itfaiye ekipleri söz konusu bölgede güzergah üzerinde çalışma yaparken, jandarma ekipleri ormanlık alanlarda ağaçların arasında fenerle arama yaptı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmaması üzerine sonlandırıldı.

VALİ YAVUZ AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Körfez ilçesinde helikopterin düştüğü yönünde gelen ihbarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Yavuz, “İlimiz Körfez ilçesinde bir helikopterin düştüğüne dair yapılan ihbarla ilgili teknik imkanlar kullanılmış, AFAD ve güvenlik birimlerimizce arazide arama faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve herhangi bir bulguya rastlanmamıştır” dedi. DHA