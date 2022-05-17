Kocaeli’de IŞİD operasyonu: 9 yabancı uyruklu, kılıç ve bıçaklarla yakalandı

Kocaeli'de, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 9 yabancı uyruklu gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda kılıç ve bıçaklar ele geçirildi.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon düzenledi.

Terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri yönünde haklarında bilgiler bulunan 9 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 kılıç, 3 bıçak ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. DHA



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