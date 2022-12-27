Kocaeli’nde yangında bir hasta öldü, eşi yaralandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında yatağa bağımlı hasta olan Orhan Çelikörs (77) yaşamını yitirirken, dumandan etkilenen eşi Mesude Çelikörs (72) ise tedavi altına alındı.
Yangın akşam saatlerinde, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarında bulunan bir apartmanda meydana geldi. Orhan Çelikörs ile Mesude Çelikörsün yaşadığı 8’inci kattaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. Apartmanda yaşayanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında yatağa bağımlı hasta Orhan Çelikörs hayatını kaybederken, dumandan etkilenen Mesude Çelikörs ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Orhan Çelikörs’ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis soruşturma başlattı. (DHA)