Abone Ol

Komşusu tarafından havada yakalanan Zehra’dan teşekkür

Niğde’de binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında alevler nedeniyle balkondan atladıktan sonra komşusu tarafından havada yakalanan Zehra Hasanzade'nin tedavisi devam ediyor. Hasanzade; kendisini kurtaran komşusu Fuat Kızıltepe'ye gözyaşları içerisinde teşekkür etti.

Yayınlanma: 16:42 - 04 Temmuz 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Niğde’de geçtiğimiz günlerde 5 katlı binanın 3. katında çıkan yangında mahsur kalan Zehra Hasanzade, aşağı atladı. Yanan dairenin altında yaşayan Fuat Kızıltepe de atlayan kadını son anda havada tutarak, yere düşmesini engelledi.

Olayın ardından Kayseri’ye sevk edilen Hasanzade’nin Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ndeki tedavisi devam ediyor. Kendisini kurtaran Kızıltepe’ye seslenen Hasanzade; “Komşu, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun” diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Yanık Ünitesi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Fikret Gözübüyük ise tedavinin devam ettiğini aktararak; “Hastamız Niğde’den geldi, tedavileri başladı. Vücudunda yüzde 25 oranında ikinci derece yanıkları var. Sırt ağırlıklı kollarında ve bacaklarında yanıklar var. Tedavileri devam ediyor” ifadelerini kullandı. (İHA)

Yangında balkondan atlayan kadını havada tuttu İlginizi Çekebilir Yangında balkondan atlayan kadını havada tuttu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster