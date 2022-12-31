Kömür yüklü TIR’ın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
Şırnak'ın Cizre ilçesinde şarampole devrilen TIR'daki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İsmail Çini idaresindeki 63 VF 208 plakalı kömür yüklü TIR, Konak Mahallesi Yeni Şırnak Yolu’nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçtaki Şaban Çini hayatını kaybederken sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan İsmail Çini, Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. (AA)