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Kömür yüklü TIR’ın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde şarampole devrilen TIR'daki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Kömür yüklü TIR’ın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

İsmail Çini idaresindeki 63 VF 208 plakalı kömür yüklü TIR, Konak Mahallesi Yeni Şırnak Yolu’nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki Şaban Çini hayatını kaybederken sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan İsmail Çini, Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. (AA)

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