Konya’da IŞİD’in finans kaynağına darbe
Konya’da terör örgütü IŞİD’e üye olan ve aktif görev alan 3 terörist, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce IŞİD silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde IŞİD içerisinde aktif görevliyken illegal yollardan ülkemize gelen 3 teröristi yakalamak için çalışma başlatıldı.
3 TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI
Yapılan çalışmalarda örgüte finans sağladıkları yönünde bilgiler elde edilen 3 örgüt üyesine Konya il merkezinde ve Ereğli ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
TEM Şube Müdürlüğünün gerçekleştirdiği başarılı operasyonda 3 terörist de yakalanarak gözaltına alındı.
Örgüt üyelerinin saklandıkları ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirilerek el konuldu.
Gözaltına alınan 3 örgüt üyesi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.