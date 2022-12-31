Konya’da otomobil TIR’a çarptı: 2 ölü
Konya'da kavşakta geçiş önceliğine uymayan TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü. Kazanın ardından kaçan TIR şoförü, jandarmaya teslim oldu.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Konya- Aksaray kara yolu 75inci kilometresinde Akörenkışla mevkiinde meydana geldi.
Nebi Tüzün yönetimindeki 005 otomobil, kavşakta plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen TIR’a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Tüzün ile yanındaki Yaşar Doğan hayatını kaybetti.
Kaza sonrası kaçan TIR şoförü, jandarmaya giderek teslim oldu.
GEÇİŞ ÖNCELİĞİNE UYMAMIŞ
Polis ekiplerinin tuttuğu raporda, TIR şoförünün kavşaktaki geçiş önceliğine uymadığı kaydedildi.
Otomobilde ölen 2 kişinin cenazesi, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)