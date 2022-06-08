Konya’da sağanak yağış etkili oldu, 25 küçükbaş hayvan öldü

Konya'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde tarım arazileri ve yollar sular altında kaldı. Mahsur kalan 3 kişi itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı, sel sularının bastığı barınakta ise 25 küçükbaş öldü.

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Konya genelinde akşam saatlerde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, AFAD sekretaryasındaki Çalışma Grubu’na saat 15.20’den itibaren ev ve iş yerlerini su basması ile ilgili 45 ihbar geldiği ve bu ihbardan 43’ünün sonuçlandığını, 2 ihbarla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi. Dere Mahallesi’nde mahsur kalan 2 kişi ile Kayadibi Mahallesinde mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaağaç Mahallesinde mahallesin sel suları nedeniyle yollar zarar gördü. Meram Belediyesi ekipleri yollardaki tahribatın giderilmesi ve tragik akışının normale dönmesi için çalışma başlattı. Yeşildere Mahallesinde bahçe duvarının göçmesi sonucu bir araç zarar görürken, yollarda hasar olduğu, tarım arazilerinin su altında kaldığının tespit edildiği belirtildi.

25 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

Akören ilçesi Alan Mahallesinde su baskınında barınak içerisine giren yağmur suları nedeniyle 25 küçükbaş hayvan öldü. Emirgazi ilçesi TOKİ konutlarında iki binanın bodrum katını su bastığı, müstakil iki farklı ev ile yanlarında bulunan ve içerisinde hayvanların bulunduğu ahır kısmının sular altında kaldığı belirtildi. Ekipler bölgede kurtarma çalışması başlattı.

Çumra, Yunak, Bozkır ve Güneysınır ilçelerinde ise bazı tarım arazilerinin sular altında kaldığı ve ekili ürünlerde hasar oluştuğu bildirildi. (DHA)