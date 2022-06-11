Konya’da sahte para operasyonu

Konya’nın Ereğli ilçesinde sahte para ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri kalpazanları kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramada 54 bin 700 TL sahte para ele geçirildi.

Müslüm EVCİ

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Ereğli'de bazı şahısların sahte para ile alışveriş yaptığı ihbarı üzerine Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri çalışma başlattı.

Bir şahsa 200 TL, bir iş yerine ise 100 TL sahte para veren şahıslar kısa sürede tespit edildi.

KALPAZAN ÇETESİ OLDUKLARI BELİRLENDİ

Şüphelileri yakalayarak gözaltına alan KOM Büro Amirliği Ekipleri şahısların üzerinde 7 adet 100 TL'lik ve 1 adet 200 TL'lik sahte banknot buldu.

Çalışmaları derinleştiren ekipler yaptıkları detaylı çalışmalarda 2 kişinin daha kalpazan çetesinin içinde olduğunu tespit etti.

54 BİN 700 LİRA SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda 2 şahsı da yakalayarak gözaltına alan polis ekipleri şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yaptıkları detaylı aramalarda 54 bin 700 TL sahte para ele geçirdi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 9 şüpheli, TCK'nın 197. Maddesi olan Parada Sahtecilik suçu kapsamında adliyeye sevk edildi. Şahıslardan biri adli kontrol ile serbest kalırken, 7 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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