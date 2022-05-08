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Köpeği, kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyen sürücü aranıyor

Antalya'da bir sürücünün kamyonetin arkasına bağladığı köpeği zorla götürmeye çalışması tepki çekti. Polis ekipleri, plakası belirlenen kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Yayınlanma: 13:34 - 08 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezinde yaşandı. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde, sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonetin arkasına bağlanan köpeğin, zorla götürülmeye çalışıldığı görüldü.

Yorgun ve bitkin düştüğü gözlenen köpeğin bir süre sonra kamyonetin arkasında sürüklendiği dikkati çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük gördü. Polis ekipleri, sürücüyü yakalamak içim çalışma başlattı. (DHA)

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Antalya Polis