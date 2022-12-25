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Köpeklerin kadına saldırdığı an kameralarda

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde bir kadının sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 01:01 - 25 Aralık 2022 Güncellenme:
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Deştiğin Mahallesi’nde sabah saatlerinde evden çıkan Tuğba Biçer’in (38) etrafını bir anda köpekler sardı. Geri dönüp kaçmaya çalışan Biçer, bu sırada düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bir kişinin müdahalesiyle köpeklerden kurtulan yaralı kadın, Doğanhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Akşehir Devlet Hastanesine sevk edilen Biçer, gazetecilere, ekmek almak için evden çıktığını, sonrasında çok sayıda köpeğin saldırdığını söyledi.

“BENİ BAKKAL KURTARDI”

Kaçarken başını çarptığını belirten Biçer, “Burnumdan kan geldi. Beni bir bakkal kurtardı. Lütfen bu köpeklerin toplanmasını istiyorum. Çocuklarımız okula gidemez oldu. Eğer bir el atılırsa çok memnun olacağız. Çocuklarımız da rahat gelip gidecek.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, köpeklerin Biçer’e saldırdığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)

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