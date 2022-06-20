Körfez’de sağanak: Araçlar suların içinde kaldı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sağanak etkili olurken, yolları su bastı. Park halindeki bazı araçlar, sular içinde kaldı.
Körfez’de, öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağmur etkili oldu. Yollar, kısa sürede göle dönerken, trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.
Park halindeki bazı araçlar, yarıya kadar su içinde kaldı. Alt geçitleri su basarken, belediye ekipleri, temizlik çalışması başlattı.
CADDE, SOKAK VE BAZI EVLERİ SU BASTI
Sağanak sonrası bazı cadde, sokaklar su altında kaldı. Zemin katlarda bulunan bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Kocaelispor’un Burunga Tesisleri’nin önünde bulunan alt geçit suyla kaplandı.
Belediye ekipleri yolu ulaşıma kapatarak pompalarla su çekme çalışması başlattı. Su kaplayan alt geçitten geçmek isteyen bir otomobil arızalanarak içi suyla kaplandı. DHA