Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk otomobilin altında kalarak can verdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarparak üzerinden geçtiği 5 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Esentepe Mahallesi Adnan Doğu Caddesi üzerinde bulunan bir site içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, site içerisinde seyir halinde olan M.M.B. yönetimindeki otomobil, yola aniden fırlayan 5 yaşındaki Y.A.Ç. isimli yayaya çarparak üzerinden geçti.

Kazada ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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