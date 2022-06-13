Abone Ol

Kovalamaca sırasında araçtan 6 tane silah atan şüpheliler tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Kovalamaca sırasından şüpheliler tarafından araçtan atılan 6 tabanca ekipler tarafından bulundu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kovalamaca sırasında araçtan 6 tane silah atan şüpheliler tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şüphe üzerine bir araca dur ihtarında bulundu. Şüphelilerin dur ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Bir süre yaşanan takibin ardından durduran araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, kovalamaca sırasında şüphelilerin araçtan attığı 6 adet tabancayı bularak el koydu.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin evinde yapılan aramalarda 4 kutu tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü İlginizi Çekebilir İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Cinayet Emniyet izmir Konya Polis saldırı silahlı saldırı