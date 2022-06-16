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Köye kuduz karantinası

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Seydilli köyünde bir inekte çıkan kuduz vakasından dolayı köye hayvan giriş çıkışları yasaklanırken, tüm hayvanlar aşılandı.

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Köye kuduz karantinası

Olay, Palu ilçesine bağlı Seydilli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Yıldız'a ait inek, yaban hayvanlar tarafından ısırıldı. Durumun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirilmesinin ardından ineğin bulunduğu alana gelen ekipler, hayvanı test için Elazığ'a sevk etti.

Test sonuçlarının ardından ineğin kuduz olduğu belirlendi. Ekipler, köydeki bütün hayvanları aşılarken, yıl sonuna kadar köye hayvan giriş ve çıkışları kapatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin haftada 3 defa köye giderek kontrol çalışması gerçekleştireceği kaydedildi. (İHA)

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