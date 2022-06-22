Köylülerden AKP’li belediye protesto

Bursa'da AKP'li Karacabey Belediyesi'nin Hürriyet Köyüne ait arazilerin satışına tepki gösteren köylüler kent meydanında, "Köyümüz toprakları dede mirasıdır satılamaz", "Reis duysa kızar", "Reis bize sahip çık" pankartları açarak eylem yaptı.

Halil ATAŞ

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Dedelerinden kalan ve köy tüzel kişiliğine devredildikten sonra belediyenin tasarrufuna geçen arazilerinin satışa çıkarılmasına tepki gösteren Hürriyet köylüleri kent meydanında ellerinde, “Köyümüz toprakları dede mirasıdır satılamaz”, “Reis duysa kızar”, “Reis bize sahip çık” dövizleri ile AKP’li Karacabey Belediyesi’ni protesto etti.

“650 DÖNÜMÜ SATTILAR, 150 DÖNÜM DAHA SATACAKLAR”

Hürriyet Köyü Gençlik ve Kadın Dayanışma Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Efe, “Köyümüzün otlak, kavaklık ve baltalık olmak üzere toplamda 6 bin dönüm arazisi var. Belediye 650 dönümü sattı. Bunun 150 dönümünü Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’ne (TEKNOSAB) hibe ettiler. Kalan 450 dönümü de Emirkop ve özel bir kişiye sattılar. Bu özel kişinin kim olduğunu da söylemiyorlar.23 Haziran Perşembe günü saat 11.00’da 150 dönüm arazimiz daha ihale yolu ile satılacak. Kalan 5 bin dönüm araziyi de satmak istiyorlar. Köyümüz topraklarının satılmasını istemiyoruz” diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI’NIN ZULMÜNDEN MEMNUN MUSUNUZ: HAYIR!

Belediye Başkanı AKP’li Ali Özkan’ın ‘Hürriyet köylüsü mutlu, hiçbir sorunu yok’ sözlerini hatırlatan Bayram Efe, köylülere dönerek, “Arkadaşlar, Karacabey Belediye Başkanı’nın yapmış olduğu bu zulümden memnun musunuz” diye sordu. Köylüler hep bir ağızdan “Hayır” yanıtını verdi.

“BELEDİYE KÖYLÜNÜN ARAZİSİNİ ÇATIR, ÇATIR SATIYOR”

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ise Karacabey ilçe Belediyesi’nin Hürriyet köyüne ait arazilerini satışa çıkarmasını TBMM gündemine taşıdı. Aydın, mecliste yaptığı konuşmasında şunları söyledi;

“Karacabey Hürriyet Köyü 1951 yılında, Bulgaristan’daki zulümden kaçan göçmenlerin kendi paraları ile satın alarak kurduğu bir köyümüz. Şu anda o köy Karacabey Belediyesi tarafından çatır, çatır satılıyor. Dedelerinin tapusu da olduğu hâlde arazileri Perşembe günü ihaleye çıkartılıyor. Bunlar milletin parası ile aldığı köyün ortak mera alanı. Hayvancılık yaparak, hayatlarını idame ettirdiği yerler. Biran önce ihaleden baz geçin. Şayet vazgeçilmez ise biz iktidara geldiğimizde, her bir köyün hakkını sizlerden alarak, geri iade edeceğiz”