‘Koyunlar’ suç örgütüne operasyonda 19 tutuklama

Diyarbakır’da maddi değeri milyonlarla ifade edilen araziler üzerinde alım-satım yaparak haksız kazanç sağladıkları, bazı arazi sahiplerini tehdit ederek mallarına zorla sahip oldukları ve tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan “Koyunlar çetesi”ne üye 32 kişiden 19 tutuklandı.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'da kendilerine iş insanı, müteahhit görüntüsü verip oto galericilik, arazi alım ve satımı, inşaat işleri gibi sektörlerde etkili olup haksız menfaat temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 32 kişinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlandı.

ÇETE ÜYESİ 19 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliye'ye sevk edilen zanlılardan 19'u nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 13 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklananlar arasında bir tarlada kaçarken helikopter takibiyle yakalanan çete elebaşı ile evinde rulo halindeki halının içinde saklanan çete üyesi de bulunuyor.

Bu arada çete elebaşı olduğu iddia edilen zanlının tarlada kaçarken araziye gömdüğü cep telefonu da polis tarafından yapılan kazı sonucu bulundu.

32 şüpheli hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kasten adam öldürmek, tefecilik yapmak, nitelikli yağma, kasten yaralama ve tehdit” suçlarından soruşturma devam ediyor.

SİLAHLAR, TAPULAR, TELEFONLAR ADLİ EMANETE ALINDI

“Koyunlar” adlı suç örgütü olarak bilinen çete üyelerini 6 aydan beri izleyen polis, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirdiği 29 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, 1086 fişek, çok sayıda çek, senet ve tapular da delil olarak adli emanete alındı.

Zanlıların Diyarbakır'da bir ay önce kentin en işlek caddesi üzerindeki bir kıraathaneye silahlı saldırı sonucu bir kişiyi öldürdükleri, zanlıların, arazi sahibi olan mağdurların Ankara'da işlettikleri bir otele de silahlı saldırıda bulundukları, değerli arazilerle ilgili açılan ihalelere önceden fesat karıştırıp ihaleyi almak isteyenleri silahla tehdit ve darp ettikleri bildirildi.

Kamu kurumlarında gerçekleştirmek istedikleri usulsüz işlemlerde kamu çalışanlarına rüşvet verdikleri kaydedildi. Gözaltına alınan zanlıların sorguları sürüyor.

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