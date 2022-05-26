Kreşin penceresinden düşen 5 yaşındaki çocuğa, polis eşliğinde sağlık kontrolü

Karaman'da, M.E.Y. (5) adlı erkek çocuk, kreşin penceresinden beton zemine düştü. Görevliler kreşin kapısını sağlık görevlilerine açmayınca, M.E.Y.'ye müdahale edilemediği için adrese polis sevk edildi. Ailesi ve polisle birlikte kreşe giren sağlık çalışanları, yaralı çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Karaman Organize Sanayi Bölgesi’ndeki özel kreş ve gündüz bakım evinde yaşandı. İddiaya göre, M.E.Y., yaklaşık 3 metre olan sınıfın penceresinden beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü ve çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Kreşe gelen sağlık ekiplerine, görevliler tarafından M.E.Y.’nin iyi olduğu söylenerek kreşin kapısı açılmadı. Yaralı çocuğu göremeyen sağlık çalışanları, polis ekiplerinden destek istedi.

Polis ve çocuğun ailesiyle kreşe giren sağlık ekibi, yaralı M.E.Y.’yi, tedbir amaçlı ambulansa alıp Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Polis ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri kreşte inceleme başlattı.

Kreş yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapamayacaklarını, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. (DHA)