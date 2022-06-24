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Kuaför kapısının içine giren 1,5 metrelik yılanı itfaiyeciler çıkardı

Sivas'ta, kadın kuaföründe kapının içine giren, 1,5 metre boyundaki yılan, itfaiye ekiplerince bir bölümü kesildikten sonra yakalama aparatıyla çıkarıldı. 

Yayınlanma: 10:04 - 24 Haziran 2022 Güncellenme:
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Kümbet Mahallesi’ndeki kadın kuaföründe alüminyum profil kapısının içindeki yılanı gören çalışanlar, itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yılanı girdiği yerden çıkaramadı.

Bunun üzerine ekipler, kapıyı sökerek itfaiye binasına götürdü. Ekipler, burada kapının bir bölümünü keserek yakalama aparatıyla yılanı girdiği yerden çıkardı. 1,5 metre uzunluğundaki yılan, doğaya bırakıldı. (DHA)

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Kadın Sivas