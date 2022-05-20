Küçük kız trambolinde zıplarken halat koptu
İstanbul Büyükçekmece'de parkta kurulan seyyar oyun alanında küçük bir kızın trambolinde zıpladığı sırada mekanizmanın bağlı olduğu halat koptu. Yürekleri ağza getiren olayda zıpladığı trambolinin üzerine düşen küçük çocuğa bir şey olmazken, o anlar kızını eğlenirken çekmek isteyen annenin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sinanoba Mahallesi’nde iddiaya göre, çocuğunu parktaki seyyar oyun alanında bulunan “zıp zıp” adındaki oyuncağa bindiren bir kadın, kızının videosunu çekmek istedi.
Küçük kız trambolinde zıpladığı sırada mekanizmanın bağlı olduğu halat koptu. Halatların kopması sonucu küçük kız trambolinin üzerine düştü.
Anne büyük bir şok yaşarken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan o anlar küçük kızın annesinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. (İHA)