Küçükçekmece’de aracıyla çarptığı yayayı darbetti, silahla ateş açtı

İstanbul Küçükçekmece'de otomobiliyle çarptığı yayayı darbeden sürücü, mahalle sakinlerinin kendisine saldırması üzerine silahla ateş açtı. Sürücünün, öğrenci olduğu belirtilen yayayı darbetmesi, mahallelilerin ona karşılık vermesi ve silahla ateş açıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 15.15 sıralarında Küçükçekmece Tevikbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci olduğu belirtilen yayaya trafik ışıklarında otomobil hafif şekilde çarptı. Aracını yol ortasında durduran sürücü, çarptığı için kendisine tepki gösteren ve öğrenci olduğu belirtilen yayayı dövmeye başladı. Bunu gören mahalle sakinleri de sürücüye saldırdı. Sürücü, silahla havaya ateş açıp otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Sürücünün bir kişiyi darbetmesi, mahallelilerin ona karşılık vermesi ve silahla ateş açıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

“BİR ÖĞRENCİYE, EN ÖNEMLİSİ DE KÜÇÜK BİR ÇOCUĞA BÖYLE DAVRANILMASINI KINIYORUM”

Mahalle sakini Nesri Bol, “Yolda acayip bir trafik vardı. Genç bir öğrenci çocuk, sırtında okul çantası vardı, okul saatiydi zaten. Işıklardan geçti diye önce arabadan çocuğa hakaretler etmeye başladı. Sonra indi, çocuğa saldırdı, vurmaya kalktı ama çocuktan hiç ses çıkmıyor. Ondan sonra yoldan geçen esnaf falan ayırmaya başladı. Arabaya bindi ilerledi, sonra tekrar çocuğun önünü kesti. Esnaf tuttu, çocuğu elinden aldı. Bu sefer de havaya ateş açmaya başladı. Bir öğrenciye böyle bir saldırı yapılması normal değil. Bir ışıkta geçti diye havaya ateş açmak, çocuğu darbetmek normal bir şey değil. Kendisi memurmuş diye duyduk. Memur olabilir, her ne olursa olsun küçük, savunmasız bir çocuğa silah açamaz” dedi. (DHA)